Путин сделал замечание мэру Тулуна за излишние благодарности

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка, произошедшего на территории Иркутской области обратил внимание на то, что мэр Тулуна в отличие от своих коллег - глав районов Иркутской области - не стал говорить президенту ни о каких проблемах, а ограничился благодарностями в адрес российского лидера.

"Юрий Владимирович (Кариха - мэр Тулуна), мы ведь собрались не для того, чтобы друг друга хвалить", - сказал Путин, заметив, что ему бы очень хотелось, чтобы люди хвалили представителей региональных властей. Однако, по его словам, "таких благодарностей пока немного".

Путин напомнил, что вскоре пройдут новые выборы и дал региональным чиновникам рекомендации, что необходимо сделать, чтобы быть переизбранными.

"Вот Юрий Владимирович (Кариха, мэр Тулуна) будет опять сейчас избираться. Вот самый легкий способ вам избраться - показать результаты своей работы в этой сложной для города и для людей ситуации. Сделайте это!" - поручил Путин.

Он констатировал, что тем чиновникам, которые видят, что не справляются, следует найти замен: тех, кто хочет работать.

Президент подчеркнул, что прекрасно отдает себе отчет в том, что эта работа тяжелая, энергозатратная, при этом не всегда хорошо оплачиваемая: "Я все понимаю, но это же ваш выбор, вы сами сюда пришли, больше того, еще и избираетесь на эти должности".

При этом, по словам президента, то, что он услышал, пообщавшись в течение дня с жителями Тулуна, говорит о том, что выстроить работу с людьми пока что не удается.