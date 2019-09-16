Оскорбившая жителей Тулуна чиновница уволилась

Она настаивает, что интервью у нее взяли обманом, а ее слова затем исказили и вырвали из контекста

Жители города Тулун во время встречи с президентом РФ Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Начальник пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич уволилась по собственному желанию, сообщили в пресс-службе. В соцсети и СМИ попала аудиозапись, на которой она назвала "бичевней" жителей Тулуна, пострадавших от наводнения.

На записи Алашкевич критикует людей, которые пришли на встречу с прибывшим в регион президентом Владимиром Путиным. Она отмечает, что у них два класса образования и что, наблюдая за этой встречей, она испытала чувство мерзости. Также она отметила, что губернатор области Сергей Левченко отчитывается о том, что "все хорошо", хотя на самом деле "все плохо".

21 августа Левченко распорядился начать в отношении Алашкевич проверку, в том числе проверить запись на подлинность и признаки монтажа. Чиновница ушла в отпуск.

13 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что если ее до сих пор не уволили, это будет повод для разбирательства.

Алашкевич сообщила об увольнении в фейсбуке и рассказала, что она и ее несовершеннолетняя дочь получают угрозы. По ее словам, интервью с ней записали журналисты РЕН ТВ, которые обманом попали в ее квартиру, застали ее врасплох и очень ее напугали.

Между тем, она все же признала, что аудиозапись подлинная, но, по ее словам, фразы были смонтированы.

"В своих речах никого не оскорбляла, фразы повторюсь были вырваны из контекста. Да, выражения были сказаны сгоряча грубо, в сердцах, но все это потому, что две недели жизни в Тулуне дались непросто и оставили большой отпечаток в душе", - заявила она и попросила у жителей города прощения.

Алашкевич рассказала, что две недели работала в Тулуне после паводка и помогала пострадавшим. По ее словам, она видела, как люди пытались необоснованно получить материальную помощь, пропивали полученные деньги или сдавали в магазин полученные продукты. "Я видела "ряженых" – в белых носочках и шляпках, которые пришли на встречу с президентом и жаловались, что не получили никакой помощи. А когда на следующий день мы попытались найти этих людей, чтобы помочь им решить их проблемы – мы не нашли их. Их больше никто нигде не видел, тулунчане этих людей не знали", - объяснила она свои слова.

Минувшим летом в Тулуне было две волны паводка, в июне и в июле.