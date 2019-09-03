Поиск
Важно 10:45
Блогера осудили на пять лет за призывы к расправе над детьми росгвардейцев

Николай Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным

Если человек не понимает, что семью всегда нужно оставлять в покое, он должен нести ответственность, считает член СПЧ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - У журналиста Николая Сванидзе, члена Совета по правам человека нет приниципиальных возражений в связи с приговором блогеру Владиславу Синице за твит о детях силовиков, он считает публикацию осужденного "абсолютно безответственной". При этом приговор - пять лет колонии общего режима - он счел "жестковатым",

"Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно", - сказал Сванидзе.

По словам члена СПЧ, семьи и дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что силовики могут превышать свои полномочия. Если человек не понимает, что семьи нужно всегда оставлять в покое, он должен нести ответственность, считает Сванидзе.

Пресненский суд Москвы 3 сентября назначил Синице пять лет общего режима за твит о возможных расправах над детьми полицейских и росгвардейцев, которые разгоняли акции протеста в Москве. Суд усмотрел в этой публикации разжигание ненависти к силовикам и призыв к расправам над их детьми.

Гособвинитель просил для блогера шесть лет колонии.

Синица и его адвокат говорили, что призыва к расправам или угроз конкретным лицам в твите не было, это было просто размышление о том, как могло бы быть.

Владислав Синица Росгвардия МВД Пресненский суд СПЧ Николай Сванидзе

Новости по теме

Новости

Бывший лидер калужских националистов получил убежище в Армении

В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

За 17 лет число россиян, верящих в защиту властями от терактов, выросло в четыре раза

Решение по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято

Решение по чиновнице, предположительно, обругавшей пострадавших Тулуна, не принято

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному питанию для школьников

Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане

Назначенную ЕСПЧ выплату не получила только одна пострадавшая в Беслане

45% россиян сочли действия полиции на акциях в Москве излишне жесткими

Треть россиян допустили вероятность политических протестных акций

Детсад в Кузбассе закрыли из-за повышенного содержания радиоактивного газа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');