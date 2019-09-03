Николай Сванидзе назвал приговор блогеру Синице заслуженным

Если человек не понимает, что семью всегда нужно оставлять в покое, он должен нести ответственность, считает член СПЧ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - У журналиста Николая Сванидзе, члена Совета по правам человека нет приниципиальных возражений в связи с приговором блогеру Владиславу Синице за твит о детях силовиков, он считает публикацию осужденного "абсолютно безответственной". При этом приговор - пять лет колонии общего режима - он счел "жестковатым",

"Вообще все, что связано с тем, что может быть воспринято как призыв к расправе над детьми, ни в какие ворота не лезет. Все, что касается детей, нужно выводить за скобки немедленно", - сказал Сванидзе.

По словам члена СПЧ, семьи и дети силовиков не имеют никакого отношения к политике или к тому, что силовики могут превышать свои полномочия. Если человек не понимает, что семьи нужно всегда оставлять в покое, он должен нести ответственность, считает Сванидзе.

Пресненский суд Москвы 3 сентября назначил Синице пять лет общего режима за твит о возможных расправах над детьми полицейских и росгвардейцев, которые разгоняли акции протеста в Москве. Суд усмотрел в этой публикации разжигание ненависти к силовикам и призыв к расправам над их детьми.

Гособвинитель просил для блогера шесть лет колонии.

Синица и его адвокат говорили, что призыва к расправам или угроз конкретным лицам в твите не было, это было просто размышление о том, как могло бы быть.