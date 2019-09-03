Гособвинитель попросил три года и четыре месяц за газовый баллончик на акции 27 июля

Подсудимый Иван Подкопаев сказал, что распылил газ, когда силовики начали давить людей ограждением

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокурор попросила три года и четыре месяца колонии общего режима для Ивана Подкопаева. Его подозревают в распылении газового баллончика в сторону силовиков на акции 27 июля в Москве.

Он вину признал, и его дело рассматривают в особом порядке, без изучения доказательств.

По версии следствия, "в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". В результате два силовика получили химически ожоги слизистой оболочки глаза, им потребовалась помощь врачей.

Он заявил суду, что не собирался причинить им вред. "Так получилось, что среди этих сотрудников были мои ровесники, ребята, срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение (и начали давить им) на людей, среди которых были женщины и пожилые люди", - сказал подсудимый.

Защита Подкопаева попросила у суда дать ему условный срок "если другое решение невозможно".

Подкопаева задержали в числе первых фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках. На акции 27 июля его задержали, и затем суд назначил ему десять суток административного ареста. По данным "ОВД-Инфо", из спецприемника его возили на допрос по уголовному делу.

2 августа Краснопресненский суд арестовал Подкопаева уже делу о массовых беспорядках. На тот момент он вину не признавал. По словам следователя, при обыске у него нашли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож.

14 августа Мосгорсуд подтвердил законность его ареста.