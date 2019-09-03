Прокурор попросил больше трех лет колонии для Данилы Беглеца, дернувшего полицейского за руку

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинитель попросила три года и два месяца колонии общего режима для фигуранта "дела 27 июля" Данилы Беглеца. Его обвиняют в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов.

Ранее Беглец признал вину, суд рассматривает его дело в особом порядке, без исследования доказательств.

По версии обвинения, 27 июля Беглец, участвуя в несогласованном мероприятии, на перекрестки Большой Дмитровки и Камергерского переулка схватил сзади прапорщика полиции Никитина за руку и дернул ее, тем причинив полицейскому физическую боль.

Беглеца арестовали 9 августа по "делу 27 июля" о массовых беспорядках. Сначала его обвинили в нанесении ударов неустановленным силовикам и в участии в массовых беспорядках, позднее следствие изменило квалификацию его действий и обвинило в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), которое он признал.

При избрании Беглецу меры пресечения 9 августа он просил его не арестовывать, потому что у него дети 2018 и 2019 года рождения, а "жена два месяца после кесарева сечения".

26 августа Тверской суд Москвы оштрафовал его на 20 тысяч рублей по административной статье (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) об участии в мероприятии, помешавшем работе транспорта или объектов жизнеобеспечения.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в центре города задержали больше тысячи человек. В Следственном комитете возбудили дело о массовых беспорядках, по нему проходят почти два десятка человек. 20 августа в СК заявили, что завершено расследование дел четырех фигурантов, в том числе Беглеца.

Также 20 августа завершилось расследование дела блогера Владислава Синицы, который в твиттере опубликовал сообщение о возможных расправах над детьми силовиков, разгонявших акции протеста. 3 октября Пресненский суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.