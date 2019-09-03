По факту гибели более 60 кошек в приюте Оренбурга завели уголовное дело

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массовой гибели животных в оренбургском приюте. Об этом сообщает прокуратура региона во вторник, 3 сентября.

Уголовное дело возбуждено по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Такое преступление наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ход расследования дела взят надзорным ведомством на контроль.

Ранее сообщалось, что в одном из приютов в поселке Южный в Оренбурге погибли 65 кошек и собака. Мертвых питомцев нашли работающие в учреждении волонтеры, которые обратились в правоохранительные органы. Волонтеры заявляли, что в день гибели животных в помещении чувствовался запах сероводорода. Местные жители также жаловались на сильный неприятный запах.

К медикам с жалобами на слабость и головокружение обратились четыре волонтера. Трое из них были госпитализированы, им был поставлен диагноз "ингаляционное отравление неизвестным газом легкой степени".