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Полиция проверит информацию о массовом отравлении кошек в Москве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Столичная полиция проверят информацию об отравлении десятков кошек на севере Москвы

В пресс-службе МВД "Интерфаксу" в среду подтвердили, что в отдел по району Аэропорт поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Эти сведения проверяют участковые.

Ранее в СМИ появилась информация, что жители районов Сокол и Аэропорт обратились в полицию и прокуратуру в связи с массовой гибелью кошек. По мнению горожан, животных целенаправленно отравили неизвестные. Сообщается о гибели до 50 кошек.

Москва

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