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Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены

Власти ставропольского района сообщили, что пилоты разбившегося Су-25 найдены
Штурмовик Су-25. Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники сельхозпредприятия села Чернолесское видели момент крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.

"Работники колхоза убирали подсолнечник и увидели, как воздушное судно уходит в штопор. Насколько нам известно, пилоты обнаружены. В каком они состоянии - нам неизвестно", - заявили "Интерфаксу" в администрации Советского городского округа.

По словам собеседника агентства, на месте крушения работают экстренные службы.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что 3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы ведут поиск двух летчиков.

Источник "Интерфакса" также сообщал, что перед ЧП со штурмовиком была потеряна связь.

Ставропольский край Су-25УБ

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