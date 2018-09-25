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Владелец задержанного в Испании российского судна опроверг невыплату зарплат команде

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В ОАО "Мурманское морское пароходство" (ММП) заявляют, то судно "Заполярье", по данным Международной федерации транспортников (МФТ), задержанное в Испании, сейчас проходит процедуру оформления судовых документов.

"Судовые документы находятся в процессе оформления Российским морским регистром судоходства (РМРС). На 25 сентября запланирована бункеровка судна (заправка топливом, маслами - ИФ)", - говорится в сообщении ММП, поступившем в "Интерфакс".

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В ММП заявляют, что перед моряками "Заполярья" нет задолженности по заработной плате, а тем, у кого превышен предельный срок работы на судне, гарантирована повышенная оплата труда согласно коллективному договору.

В пресс-службе судовладельца подтверждают, что "Заполярье" находится в испанском порту Мотриль, но отмечают, что "у экипажа есть возможность беспрепятственного выхода на берег", и на судне есть "достаточные запасы" провизии и пресной воды.

Не уточняя точное количество, в ММП сообщают, что еще несколько судов пароходства находятся за пределами России "в связи с выполнением рейса, ожидая продолжение рейса, ремонта или в процессе ремонта, в том числе в процессе урегулирования вопросов с контрагентами". В это время экипажи судов обеспечены продуктами и всем необходимым для жизнедеятельности, включая возможность получения медицинской помощи, и для безопасной эксплуатации судна.

Ранее на сайте Российского профсоюза моряков было опубликовано сообщение, что судно ММП "Заполярье" задержано в испанском порту. По данным МФТ, мурманское судно было принудительно отбуксировано, поскольку создавало угрозу, находясь с лета на рейде Сеуты критически близко к берегу. Также испанские власти обеспокоены истекшим сроком регистровых документов, что исключает самостоятельное передвижение судна.

В настоящее время Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте расследует уголовное дело по ч.1 ст.145.1 УК РФ по факту невыплаты зарплаты свыше трех месяцев работникам ММП. По данным следствия, сотрудники пароходства не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

В федерации отмечают, что экипаж "Заполярья" имеет статус брошенного. Кроме того, шестеро моряков из числа экипажа мурманского судна требуют отправки домой, так как срок их контракта уже истек. Также моряки жалуются на "скверное снабжение и недостаток питьевой воды", нехватку топлива.

Согласно данным системы Marine Traffic, в настоящее время балкер "Заполярье" находится в порту Мотриль.

Всего, по сведениям МФТ, в иностранных портах на судах ММП находятся около 200 моряков с истекшими контрактами и "горячим желанием вернуться домой".

ОАО "Мурманское морское пароходство" обеспечивает базовую долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Владельцем, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", является Николай Куликов.

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Теги: Заполярье, Испания, Мурманское морское пароходство

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