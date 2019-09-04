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Посла США позвали на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела РФ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ намерена пригласить на одно из следующих заседаний посла США в РФ Джона Хантсмана, сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

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"Приглашения послу отправлялись ранее, и он дал добро. Вопросы к нему (послу - ИФ) остались неразрешенными, те пояснения, которые он дал, нас не устраивают, мы хотим более детально обсудить, почему посольство в день, когда (в Москве) происходят неразрешенные митинги, шествия, участвует своими публикациями... Тут вопросы у нас имеются", - сказал депутат.

Он не назвал точной даты приглашения посла, указав, что это произойдет, когда "будет установлен новый офис, новое местонахождение пребывания и работы господина посла США в РФ, тогда мы определим время".

В среду проходит первое заседание комиссии, на котором планируется рассмотреть по существу вопросы вмешательства во внутренние дела РФ.

Комиссия была создана в августе после серии несанкционированных акций протеста в Москве. Руководство Госдумы заявляло, что работа комиссии будет открыта для прессы.

В начале августа посол США в России Джон Хантсман попросил президента Дональда Трампа освободить его от должности с 3 октября. Сообщалось, что он решил снова поучаствовать в выборах губернатора штата Юта, он руководил администрацией штата с 2005 по 2009 год.

Госдума США Джон Хантсман

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