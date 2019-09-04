Генпрокуратура предостерегла россиян насчет участия в работе нежелательных организаций

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров предупредил россиян об ответственности за участие в деятельности нежелательных на территории России организаций.

Такое заявление представитель надзорного ведомства сделал в среду, 4 сентября, на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Жафяров напомнил, что участие в деятельности подобных организаций "в соответствии с российским законодательством наказуемо".

Он сообщил, что такие действия подлежат привлечению либо к административной, либо к уголовной ответственности. "На конец первого полугодия (2019 года - ИФ) в России прокурорами было возбуждено 199 дел об административных правонарушениях за участие в деятельности нежелательной организации и даже начата практика возбуждения уголовных дел - четыре уголовных дела возбуждено за участие в деятельности нежелательных организаций", - заявил Жафяров.

По его словам, "принимая участие в протестных мероприятиях, спонсируемых "нашими друзьями", хотелось бы, чтобы наши граждане понимали, что эти действия могут быть квалифицированы в том числе по административному и уголовному законодательству".

В конце августа в РФ начался первый суд по делу об участии в нежелательной организации. В Краснодаре Ленинский суд начал рассматривать по существу дело активистки Яны Антоновой, которую обвиняют в участии в деятельности "Открытой России".

В апреле 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Тогдашний председатель российского сетевого движения "Открытая Россия" Александр Соловьев заявлял "Интерфаксу", что к возглавляемому им движению эти иностранные организации отношения не имеют.

Согласно статье 284.1. УК РФ, участие в деятельности нежелательной организации лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.