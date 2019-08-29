В России начался первый суд по делу об участии в нежелательной организации

Судят активистку из Краснодара Яну Антонову

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Краснодаре Ленинский суд начал рассматривать по существу дело активистки Яны Антоновой, которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной в России организации "Открытая Россия". В российской практике суды ранее такие дела не рассматривали, сказал "Интерфаксу" адвокат Антоновой Александр Валявский.

По его словам, Антоновой вменяют три эпизода: осенью 2017 года она на согласованном митинге развернула три флага желтого цвета с логотипом "Открытой России", весной 2019 года провела одиночный пикет, обращая внимание на нехватку школ в Краснодаре, а затем перепечатала в соцсети несколько новостей и видеоматериалов с символикой "Открытой России". Антонову дважды - в октябре 2017 года и феврале 2019 года - привлекали к административной ответственности, добавил Валявский.

"Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ, состоит в участии в деятельности нежелательной организации лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года", - сказал адвокат. . В российской практике данные дела ранее еще не рассматривались", - сказал адвокат.

В суде Антонова не признала вину. Ее защита попросила суд вернуть дело прокурору. По словам Валявского, первое правонарушение не может учитываться как признак преступления и, следовательно, включено в обвинительное заключение неправомерно. После второго административного дела она никаких противоправных действий не совершала и не может быть привлечена к уголовной ответственности, добавил он.

Гособвинитель попросил у суда перерыв для подготовки возражений на ходатайство защиты, сказали "Интерфаксу" в краевой прокуратуре.

В апреле 2019 года дома у Антоновой прошли обыски. В мае она стала фигурантом уголовного дела.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). Тогдашний председатель российского сетевого движения "Открытая Россия" Александр Соловьев заявлял "Интерфаксу", что к возглавляемому им движению эти иностранные организации отношения не имеют.

В январе 2019 года в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье об участии в нежелательной организации, эт о стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. Шевченко с тех пор находится под домашним арестом.

После возбуждения этого уголовного дела "Открытая Россия" приняла решение о ликвидации движения, чтобы защитить активистов.