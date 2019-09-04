Поиск

Экс-гендиректор Мурманского пароходства помещен под домашний арест

Его обвиняют в невыплате налогов и зарплат

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский районный суд отправил под домашний арест на два месяца бывшего гендиректора "Мурманского морского пароходства" (ММП) Алексея Глазунова, сообщили в пресс-службе суда. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и невыплате зарплат.

По версии следствия, он скрыл от налогообложения больше 88 млн рублей, которые перечислил контрагентам.

Глазунова задержали 3 сентября.

Ранее суд оштрафовал на 200 тысяч рублей владельца 0, 0025% ММП и бывшего гендиректора компании Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей зарплат. Он руководил пароходством с октября 2017 года по февраль 2019 года. После в компании дважды сменился гендиректор, Глазунов был предпоследним, сейчас эту должность занимает Анатолий Юрасов.

У ММП трудности с деньгами начались после ареста в 2018 году нескольких его судов в портах разных стран. По данным СКР, компания должна сотне сотрудников около 50 млн рублей невыплаченных зарплат. Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП, список заявителей насчитывает 19 юридических лиц.

В начале 2019 года на аукционах в США и Великобритании были проданы теплоход "Поморье" и сухогруз "Кузьма Минин". 15 февраля пароходство продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". Летом на аукционе в Литве за 5 млн евро было продано судно "Иван Лопатин". Кроме того, в декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

По данным Российского профсоюза моряков, в июне и июле текущего года ММП продало балкеры "Виктор Ткачев" и "Петр Великий" после их стоянки в порту Абиджан (Кот-д'Ивуар) с августа 2018 года и в порту Шаньхайгуань (Китай) с февраля 2018 года соответственно. В профсоюзе не исключают, что также на продажу будут выставлены суда "Заполярье", "Северная земля", стоящие в Испании, и "Хатанга" - в Польше.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 29,99% акций компании владеет Николай Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% - у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск).

Мурманское морское пароходство Мурманская область Великобритания США Литва Мурманск Алексей Глазунов

Новости по теме

Новости

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

Источник назвал ошибку пилотов возможной причиной крушения штурмовика Су-25

ФСИН выплатит 700 тыс. руб. арестанту за пытки в СИЗО Улан-Удэ

Протесты в Москве

Евгений Коваленко приговорен к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

Топилин назвал абстракцией 4-дневную рабочую неделю и вспомнил о шестидневке

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Восточный экономический форум - 2019

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

Памфилова не увидела нарушений в "Умном голосовании" Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');