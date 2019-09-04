Экс-гендиректор Мурманского пароходства помещен под домашний арест

Его обвиняют в невыплате налогов и зарплат

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В Мурманске Октябрьский районный суд отправил под домашний арест на два месяца бывшего гендиректора "Мурманского морского пароходства" (ММП) Алексея Глазунова, сообщили в пресс-службе суда. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и невыплате зарплат.

По версии следствия, он скрыл от налогообложения больше 88 млн рублей, которые перечислил контрагентам.

Глазунова задержали 3 сентября.

Ранее суд оштрафовал на 200 тысяч рублей владельца 0, 0025% ММП и бывшего гендиректора компании Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей зарплат. Он руководил пароходством с октября 2017 года по февраль 2019 года. После в компании дважды сменился гендиректор, Глазунов был предпоследним, сейчас эту должность занимает Анатолий Юрасов.

У ММП трудности с деньгами начались после ареста в 2018 году нескольких его судов в портах разных стран. По данным СКР, компания должна сотне сотрудников около 50 млн рублей невыплаченных зарплат. Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП, список заявителей насчитывает 19 юридических лиц.

В начале 2019 года на аукционах в США и Великобритании были проданы теплоход "Поморье" и сухогруз "Кузьма Минин". 15 февраля пароходство продало за 150 млн рублей танкер "Варзуга". Летом на аукционе в Литве за 5 млн евро было продано судно "Иван Лопатин". Кроме того, в декабре прошлого года руководство ММП приняло решение о прекращении деятельности базы отдыха "Арктика", в марте этого года - обособленного подразделения ММП в Архангельске "БЭРНК".

По данным Российского профсоюза моряков, в июне и июле текущего года ММП продало балкеры "Виктор Ткачев" и "Петр Великий" после их стоянки в порту Абиджан (Кот-д'Ивуар) с августа 2018 года и в порту Шаньхайгуань (Китай) с февраля 2018 года соответственно. В профсоюзе не исключают, что также на продажу будут выставлены суда "Заполярье", "Северная земля", стоящие в Испании, и "Хатанга" - в Польше.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 29,99% акций компании владеет Николай Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% - у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск).