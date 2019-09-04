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Трехлетняя девочка в Подмосковье выжила после падения с десятого этажа

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Щелково госпитализировали трехлетнюю девочку, выпавшую с балкона десятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ (СКР) по Московской области.

По предварительным данным, девочка находилась под присмотром бабушки. Оставшись одна в комнате, она самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу, рассказали в СКР.

Ребенок госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой грудной клетки и живота, добавили в ведомстве. Следователи проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

СКР Щелково Московская область

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