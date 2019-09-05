"Ъ" сообщил о возможном распространении СБП на территории ЕАЭС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассматривает распространение переводов между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на территории Евразийского экономического союза, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным собеседников газеты, регулятор попросил участников рынка представить мнения о перспективах и целесообразности проекта до 11 сентября.

Регулятор не раскрыл детали проекта и заявил о приоритетности подключения банков к СБП. В перспективе ЦБ рассматривает возможность распространения технологии за пределы РФ.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. СБП позволит гражданам в перспективе совершать мгновенные платежи в режиме 24/7 с использованием QR-кода.