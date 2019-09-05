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Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену между РФ и Украиной

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры по обмену удерживаемых граждан между РФ и Украиной идут успешно и в ближайшее время закончатся, сообщил Медведчук.

"Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся", - заявил украинский политик в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК) в кулуарах форума во Владивостоке, в котором Медведчук принимает участие.

Он также сообщил, что на полях ВЭФ планирует встречи с российским руководством, не уточнив, с кем и когда.

"Я думаю, что переговоры такие будут, встречи будут, но давайте подождем", - сказал Медведчук, отвечая на вопрос о перспективах встреч с российским руководством на форуме.

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