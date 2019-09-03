"Коммерсантъ" узнал о новой схеме обмена украинских заключенных на российских

Украинские моряки перед началом заседания суда о продлении ареста Фото: Alexander Zemlianichenko/ AP/TASS

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Украинских заключенных в РФ могут обменять по новой схеме: осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к переговорному процессу.

Сообщается, что обмен заключенными между Киевом и Москвой планировалось провести по формуле "35 на 35" 1 сентября, но он не состоялся. По мнению собеседника издания, изменения потребовались, поскольку Москва и Киев не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и обмена заключенными.

"Коммерсантъ" поясняет, что сначала 24 украинских моряка планировать просто отправить на родину с их уголовными делами. Однако власти Украины считают уголовное преследование моряков незаконным и требуют вернуть их без каких-либо условий. Тогда после консультаций со следователями ФСБ было решено отправить заключенных на Украину с нотариально заверенными копиями их уголовных дел. Так Киеву не придется прекращать уголовные дела против своих граждан, а в России украинских моряков смогут осудить заочно, отмечает газета.

В числе граждан Украины, которых могут обменять - режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за терроризм, журналист Роман Сущенко, приговоренный к 12 годам за шпионаж, а также 24 украинских моряка, арестованные после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Ночью 30 августа новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщал, что между Украиной и Россией начался обмен удерживаемыми лицами, однако позднее в СБУ опровергли сообщения об обмене заключенными. В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что обмен проведут, когда будут оформлены необходимые документы.