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Двух правозащитников оштрафовали за пикет на Красной площади в память Натальи Эстемировой

Светлане Ганнушкиной назначили 150 тысяч рублей штрафа, Александру Черкасову - 10 тысяч рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Тверском суде члена совета правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину и председателя этого же совета Александра Черкасова оштрафовали за пикет 15 июля на Красной площади в память об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. Об этом сообщила пресс-служба ПЦ "Мемориал".

Ганнушкиной, председателю комитета "Гражданское содействие" назначили штраф в 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Штраф Черкасову составил 10 тысяч рублей. Ему вменили нарушение правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП).

В пикете 15 июля вместе с ними участвовала корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина, ее также задерживали и вменили такую же статью, как и Черкасову. Суд рассмотрит ее дело 8 августа.

Участники акции вышли на Красную площадь в десятую годовщину со дня убийства Эстемировой. Они были в футболках с портретом правозащитницы и держали в руках три плаката, по аналогии с картиной ""Три билборда на границе Эббинга, Миссури": "Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", "Как же так, господин президент?"

15 июля 2009 года Наталью Эстемирову похитили около ее дома в Грозном. Несколько часов спустя ее нашли расстрелянной в машине, брошенной у федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии.

Мемориал Наталья Эстемирова Светлана Ганнушкина Александр Черкасов

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