Международное общество "Мемориал" оштрафовано на 300 тысяч рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей международное просветительское общество "Мемориал" за нарушение закона об НКО-иностранных агентсх. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондаренко.

Административный штраф на организацию наложили по протоколу Роскомнадзора.

Ведомство по обращению УФСБ Ингушетии провело проверку и подтвердило, что на страницах регионального отделения "Мемориала" в соцсетях отсутствует указание, что он является иноагентом. Правозащитники отмечали, что эта информация есть на страницах организации, однако в Роскомнадзоре заявили, что маркировка должна быть в каждой публикации "Мемориала".

Ранее "Мемориал" штрафовали за отказ регистрироваться иноагентом. Организация пожаловалась на закон об иноагентах в ЕСПЧ/