Суд признал активиста Котова виновным по "дадинской" статье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы выносит обвинительный приговор активисту Константину Котову по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митингов, передает корреспондент "Интерфакс".

"Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток", - сказал судья Станислав Минин.

Указанная статья получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Накануне, 4 сентября, в ходе прений гособвинение попросило приговорить Котова к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии обвинения, Котов, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение законодательства о порядке проведения публичных мероприятий), 10 августа 2019 года принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия.

Котов был арестован 14 августа, судебное заседание по делу Котова длилось два дня, в ходе процесса было допрошено 13 сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность в столице на массовой акции, где был задержан активист. Со стороны гособвинения в суде выступил представитель мэрии, а со стороны защиты - четыре свидетеля. Свидетели защиты сообщили, что Котов не совершал противоправных действий, а также единогласно охарактеризовали его как мирного гражданина.

Адвокаты настаивали на невиновности подзащитного и просили суд прекратить уголовное дело в связи с отсутствием доказательств преступления.