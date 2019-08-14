Обвиненный по "дадинской" статье московский активист арестован на два месяца

Константин Котов вину не признал

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы арестовал до 12 октября Константина Котова, которого задержали на несанкционированном шествии 10 августа и вменили так называемую "дадинскую статью" (ст. 212.1 УК) о неоднократном нарушении на митингах. Ранее более 50 человек направили в суд поручительство с просьбой не арестовывать активиста.

Среди поручившихся за Котова были бывший председатель "Яблока" Григорий Явлинский и писатели Людмила Улицкая и Виктор Шендерович. Правозащитник Виктория Ивлева предложила внести за него залог 300 тысяч рублей.

Адвокат Котова Мария Эйсмонт в суде заявила, что ее подзащитный скрываться от следствия не будет. По ее словам, он очень миролюбивый человек и хочет улучшить жизнь своей страны. Она просила освободить его под залог и прекратить делопроизводство полностью.

"Я полностью поддерживаю слова защитника. Мое дело - это нонсенс. Да я мирно выходил на улицу и был задержан. Люди должны иметь возможность выбирать, поэтому я вышел 10 августа к администрации президента. Также считаю, что мое дело абсолютно политически мотивировано, чтобы запугать других людей", - сказал сам Котов.

После задержания 10 августа Котова отпустили. В ночь на 13 августа к нему пришли с обысками, затем доставили в Следственный комитет и с тех пор уже не отпускали.

По версии следствия, Котов более двух раз в течение 180 дней нарушал порядок на публичных мероприятий, намеренно пренебрегая требованиями закона. В суде следователь отметил, что вина Котова также подтверждается показаниями двух свидетелей.

10 августа в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. После него часть демонстрантов решила пройти от проспекта Академика Сахарова на Старую площадь, полиция начала задержания. По данным МВД, были задержаны 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256.

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1. В 2017 году Президиум Верховного суда отменил приговор, который ему вынесли годом ранее, и признал его право на реабилитацию.