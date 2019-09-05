Глава СПЧ приветствовал решение о закупке лекарств для детей за рубежом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека считает правильным решение российского правительства о закупке не производимых в России медицинских препаратов у иностранных поставщиков, заявил глава Совета Михаил Федотов.

"Мы в СПЧ приветствуем принятое решение о закупке лекарств, в которых нуждаются российские дети, за рубежом. Считаю, что это очень правильное, хотя и несколько запоздалое решение. Очевидно, что теперь угрозы для матерей, которые покупают по интернету лекарства для своих детей, уже не будет", - сказал Федотов, слова которого приводятся в сообщении на официальном сайте Совета.

Он добавил, что СПЧ "давно занимается этим вопросом" и выразил надежду, что теперь препарат "Фризиум" можно будет купить в аптеке или получить бесплатно в случае необходимости.

Ранее в четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из Резервного фонда правительства на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями, которые не производятся в России.

Распоряжение также даст право Московскому эндокринному заводу, уполномоченному к ввозу подобных препаратов, оперативно закупить и поставить в РФ такие лекарства, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые не производятся в России, а также препарат клобазам.

Ранее стало известно, что Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ.

В России прошел ряд задержаний матерей, которые заказывали в интернете для своих больных детей препараты, не зарегистрированные в РФ. На одну из женщин за покупку "Фризиума" завели уголовное дело, затем прокуратура это решение отменила. Эти случаи вызвали общественный резонанс.