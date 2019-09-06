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На Эллу Памфилову напал взломщик и ударил ее электрошокером

Сотрудников красноярского УФСИН заподозрили в избиении осужденного

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Главное управление Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения осужденного, отбывающего срок в ИК-27 в столице региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)

По данным следствия, утром 5 августа несколько сотрудников ФСИН доставили 40-летнего осужденного, отбывающего наказание за убийство двух человек, в оперативное управление ведомства для проведения опроса, а затем отправили назад на служебном автомобиле.

В машине во время движения по меньшей мере трое сотрудников отдела розыска оперативного управления красноярского УФСИН нанесли заключенному удары руками в лицо, грудь и по рукам, отметили в СКР. В результате осужденный получил телесные повреждения.

СКР ФСИН Красноярский край

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