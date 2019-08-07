Петербургские правозащитники проверят "Кресты" после видеозаписи избиения заключенного

Проверки также проведут ФСИН и СКР

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по права человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов 8 августа посетит СИЗО-1 Петербурга и Ленинградской области (новые "Кресты") после публикации в интернете видеозаписи с избиением заключенного. Об этом "Интерфаксу" сообщила глава аппарата омбудсмена Ольга Штанникова.

Жалоб о пытках заключенных в новых "Крестах" Шишлову не поступало, отметила она, о записи в аппарате узнали из СМИ.

Вместе Шишловым в СИЗО отправятся также члены региональной Общественной наблюдательной комиссии.

По данным Штанниковой, проверку по факту проводит управление СКР по Петербургу. Управление вскоре это подтвердило.

Ранее о проверке изолятора сообщило УФСИН по Петербургу и Ленобласти, а ФСИН России направила в Петербург сотрудников центрального аппарата ведомства.

Видео с избиением арестованных в новых "Крестах" опубликовал основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, видео и фото пыток он получил 6 августа. По его сведениям, в изоляторе одни заключенные пытают других по требованию руководства СИЗО и принуждают их к отказу от жалоб или самооговору. При этом пытки они снимают на незаконно им переданные сотовые телефоны.