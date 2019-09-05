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Следователи не нашли в "Крестах" "пресс-хаты"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Следователи управления Следственного комитета по Петербургу не нашли подтверждений информации о том, что в СИЗО "Кресты" есть камеры для оказания давления на подследственных и заключенных, сообщила пресс-служба ведомства.

Также они не обнаружили доказательств причастности сотрудников изолятора к избиению одного из заключенных.

После проверки информации о пытках арестованного в "Крестах" было возбуждено уголовное дело в отношении еще троих заключенных, которых заподозрили в избиении этого человека и в незаконном проносе в СИЗО мобильных телефонов, на которые снимали пытки. В отношении сотрудников СИЗО проводится доследственная проверка по статье о халатности.

Видеозаписи и фотографии с избиением арестованного в новых "Крестах" 7 августа опубликовал основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин. Он заявил о существовании в изоляторе "пресс-хат". По его утверждению, руководство СИЗО поручало одним заключенным пытать других, чтобы заставить их отказываться от жалоб или давать против себя показания.

После этого в "Кресты" отправились с проверками представители правозащитных структур, ФСИН, СКР и Генпрокуратуры. 8 августа во ФСИН заявили, что несколько сотрудников изолятора отстранены от работы. 23 августа три сотрудника были уволены.

Дело об избиении пострадавшего возбудили в отношении мужчин 23 и 25 лет, которым ранее были вынесены приговоры за совершение преступлений против личности, а также 26-летнего подсудимого. Пострадавший обвинялся в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, с 18 по 19 июля 2019 года подозреваемые потребовали от потерпевшего 20 тысяч рублей. Денег у него не было. Поэтому его стали поовередно избивать. Один из подозреваемых позвонил по мобильному родственникам потерпевшего и пообещал продолжить избиения, если деньги не поступят. 19 июля родственники потерпевшего перевели 3000 рублей на на банковскую карту знакомой одного из подозреваемых.

Попавшие в СМИ фотографии мужчины с телесными повреждениями были сделаны с другим человеком, до избиения потерпевшего, а синяки на нем были нарисованы краской, выяснили следователи.

Петербург ФСИН Кресты ОНК Александр Шишлов

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