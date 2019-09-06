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Источник рассказал о несработавшем шокере напавшего на Памфилову

Глава ЦИК отбилась от взломщика стулом

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, на которую ночью напал взломщик с электрошокером, ударов током не получила, возможно, шокер у напавшего не сработал, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органов. От взломщика она отбилась стулом, добавил он.

По его данным, Памфилова обнаружила неизвестного на террасе своего дома ночью, когда вышла впустить с улицы кошку. "Элла Александровна действовала мужественно: схватила стул, пыталась его выгнать. В итоге ему пришлось убежать", - сказал собеседник агентства.

Мужчина несколько раз ударил Памфилову, предположительно, это был электрошокер, добавил он.

О нападении на дом чиновницы, который находится в городском округе Истра в Подмосковье, сообщило МВД. Жалобу о нападении полиция получила в 1:30, в ночь на 6 сентября. Подозреваемого ищут. По факту возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, расследование взяло на контроль руководство министерства.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", основной версией следствия является нападение с целью кражи.

Утром в пятницу Памфилова приняла участие в международной конференции "Цифровизация избирательного процесса". Комментировать случившееся она отказалась, отметив, что у нее "все нормально", и она это "переживет".

В пресс-службе ЦИК заявили, что она чувствует себя "средне", но состояние позволило ей участвовать в мероприятии. Там также отметили, что госохрана ей не положена, охраняется только здание Центризбиркома.

ЦИК Элла Памфилова Московская область МВД

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