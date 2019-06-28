Поиск

Основатель "Рольфа" снова заявил о политической подоплеке своего уголовного дела

Сергей Петров сказал, что помогал разным политикам ради сохранения плюрализма в стране

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж основатель и глава совета директоров автодилера "Рольф" Сергей Петров связал со своей политической деятельностью. Он заявил об этом "Медузе".

"Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью", - заявил он.

По его словам, когда он занимался политикой, то помогал "всем": "тем, кто борется с коррупцией, кто борется за плюрализм, за разделение властей, за какой-то европейский путь". В Госдуме он состоял во фракции "Справедливая Россия", но в партию не вступал. "Я им сразу сказал, что я вообще-то либерал, но если ничего более подходящего нет, побуду с вами", - вспомнил Петров. Он объяснил, что помогал разным силам, "чтобы не было авторитарной системы, при которой только затхлость и деградация". После отъезда из России он перестал помогать политикам.

Петров добавил, что не изменил своего отношения к оппозиционеру Алексею Навальному и считает его "перспективной фигурой" наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Днем ранее Петров, комментируя обыски в "Рольфе", сначала заявил, что допускает, что уголовное преследование связано с его "политической позицией", либо это попытка "рейдерского захвата". В других комментариях он говорил только о рейдерском захвате.

После его интервью в "Справедливой России" заявили, что Петров не был членом партии, связь с ним утеряна с момента его ухода из Госдумы и о его политической позиции в партии ничего не знают. Бизнесмен был в Думе два срока, работал в думском комитете по бюджету и налогам и был соавтором девяти законопроектов, из которых приняли только один, о налогах при продаже автомобилей старше трех лет.

Накануне обысков ряд интернет-изданий, которые связывают с "фабрикой троллей", опубликовали материалы о финансировании Алексея Навального и указали Петрова среди спонсоров политика. "Мне ничего не известно о том, что Петров финансировал Фонд борьбы с коррупцией", - сказал "Интерфаксу" менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

В интервью "Медузе" Петров также заявил, что ФСБ начала интересоваться "Рольфом" около двух лет назад. По его сведениям, 27 июня обыски прошли в домах 12 сотрудников компании, в том числе дома у его 90-летней матери, к которой пришли "люди с автоматами" и допрашивали ее сиделок. Бизнесмен также сообщил, что уехал из России около двух лет назад.

Рольф СКР ФСБ Москва Петербург Сергей Петров

Новости по теме

Новости

Американский фонд Free Russia Foundation признан нежелательной организацией в РФ

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Только 5% россиян собрались отдохнуть летом за границей

Только 5% россиян собрались отдохнуть летом за границей

Уровень воды в реках Иркутской области начал снижаться

Минстрой допустил возможность пересмотра нормативов отопления в РФ

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" получил 13 лет колонии

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" получил 13 лет колонии

Шойгу предложил судить иностранцев за разрушение российских военных памятников

Шойгу предложил судить иностранцев за разрушение российских военных памятников

Глава Росрыболовства отказался от советов зоозащитников по выпуску косаток

"Упущенную выгоду" за время украинского правления в Крыму оценили в 2,5 трлн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');