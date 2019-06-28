Основатель "Рольфа" снова заявил о политической подоплеке своего уголовного дела

Сергей Петров сказал, что помогал разным политикам ради сохранения плюрализма в стране

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о выводе 4 млрд рублей за рубеж основатель и глава совета директоров автодилера "Рольф" Сергей Петров связал со своей политической деятельностью. Он заявил об этом "Медузе".

"Это стопроцентно связано с моей политической деятельностью", - заявил он.

По его словам, когда он занимался политикой, то помогал "всем": "тем, кто борется с коррупцией, кто борется за плюрализм, за разделение властей, за какой-то европейский путь". В Госдуме он состоял во фракции "Справедливая Россия", но в партию не вступал. "Я им сразу сказал, что я вообще-то либерал, но если ничего более подходящего нет, побуду с вами", - вспомнил Петров. Он объяснил, что помогал разным силам, "чтобы не было авторитарной системы, при которой только затхлость и деградация". После отъезда из России он перестал помогать политикам.

Петров добавил, что не изменил своего отношения к оппозиционеру Алексею Навальному и считает его "перспективной фигурой" наряду с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Днем ранее Петров, комментируя обыски в "Рольфе", сначала заявил, что допускает, что уголовное преследование связано с его "политической позицией", либо это попытка "рейдерского захвата". В других комментариях он говорил только о рейдерском захвате.

После его интервью в "Справедливой России" заявили, что Петров не был членом партии, связь с ним утеряна с момента его ухода из Госдумы и о его политической позиции в партии ничего не знают. Бизнесмен был в Думе два срока, работал в думском комитете по бюджету и налогам и был соавтором девяти законопроектов, из которых приняли только один, о налогах при продаже автомобилей старше трех лет.

Накануне обысков ряд интернет-изданий, которые связывают с "фабрикой троллей", опубликовали материалы о финансировании Алексея Навального и указали Петрова среди спонсоров политика. "Мне ничего не известно о том, что Петров финансировал Фонд борьбы с коррупцией", - сказал "Интерфаксу" менеджер проектов ФБК Леонид Волков.

В интервью "Медузе" Петров также заявил, что ФСБ начала интересоваться "Рольфом" около двух лет назад. По его сведениям, 27 июня обыски прошли в домах 12 сотрудников компании, в том числе дома у его 90-летней матери, к которой пришли "люди с автоматами" и допрашивали ее сиделок. Бизнесмен также сообщил, что уехал из России около двух лет назад.