Суд продлил домашний арест топ-менеджеру "Рольфа" Кайро

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Следствие настаивало, что обвиняемый может помешать расследованию, кроме того, будучи гражданином Украины, он может скрыться.

В результате суд решил оставить в силе ранее установленные запреты: Кайро нельзя покидать его квартиру без письменного разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме родственников, адвокатов и некоторые другие.

Кайро и его защита просили суд освободит его под залог в 20 млн рублей, либо разрешить ему ежедневные прогулки и общение с сотрудниками "Рольфа" по рабочим вопросам.

Кайро предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. Свою вину он не признает.

СКР полагает, что в 2014 году Кайро "участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", также кипрской компании "Панабел Лимитед" Сергеем Петровым".

Следствие считает, что соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании денежные средства, полученные от коммерческой деятельности.