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Памфилова рассказала о травмах после нападения

Случившееся ее не деморализует, и она готова к единому дню голосования: "Не дождетесь!"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова получила травмы в результате нападения неизвестного. Она сказала в эфире телеканала "Россия 24", что у нее остались синяки и царапины и подтвердила неофициальные сообщения о том, что она отбивалась стулом и обратила нападавшего в бегство.

"В процессе борьбы с этим товарищем, который мне не товарищ, у меня поврежден палец,... физическая боль есть", - признала Памфилова. По ее словам, мужчина раз десять или пятнадцать пытался "ткнуть" ее, видимо, электрошокером, который достал из сумки, этот предмет "искрил, трещал". Она отметила, что у нее остались следы ожогов, но больше синяков и царапин. Она предположила, что шокер попал не туда, поскольку она не потеряла сознание.

По ее словам, она сначала испугалась, потом "собралась и стала молотить его изо всех сил", "потом схватила стул" и стала "громким голосом на него ругаться" и в результате он убежал под ее "натиском".

Только после потасовки она почувствовала боль и вспомнила, что недавно ей прооперировали руку, о чем она совершенно забыла, хватая "тяжеленный стул". Она отметила, что в целом испытала в связи со случившимся не столько физическую боль, сколько шок.

Я даже в себе не подозревала, что я могу в такой ситуации... откуда силы взялись? Я не растерялась, не запаниковала, не упала в обморок, а, как боец, схватила тяжелейший стул... и со всей своей мощью попыталась его швырнуть", - добавила она.

После нападения она не спала всю ночь, тем более, что в доме до утра работали оперативники.

Памфилова вспомнила, что напавший - высокий и худой мужчина, гибкий, как она предположила, готовый к такому преступлению, но отметила, что оказалась сильнее него. Она застала его в доме рядом с электрощитком, когда вышла открыть дверь кошке Лушке, которая по вечерам гуляет по участку и ловит мышей.

"В доме ничего не пропало. Может, не успел, может я его спугнула", - предположила глава ЦИК. Она не исключает, что он пробрался в ее дом ради кражи и нападение могло быть случайным.

"Кто и зачем? Может попугать кто-то хотел, может быть, перепутал, может что-то стащить хотел. Хотя ценностей особых у меня нет, у меня там не картинная галерея, не музей, ничего такого нет", - сказала она. Предположения о том, что нападение было инсценировкой назвала "чушью и глупостью" со стороны тех, кто "любое событие и беду интерпретируют, исходя из собственной совести и извращенности".

Рассказывать об инциденте она не собиралась. Пресс-служба МВД сообщила о нападении потому, что Памфилова входит в число высокопоставленных чиновников, предположила она.

Глава ЦИК заверила, что нападение не деморализует ни ее, ни комиссию в связи с предстоящим 8 сентября днем выборо, и они будут "во всеоружии".

"И знаете, всем, кто сейчас злобствует и сочиняет, да, наверное, по указочке всякого рода версии непристойные, я бы сказала, циничные - не дождетесь", - заявила Памфилова.

Ранее о нападении на главу ЦИК сообщило МВД России. По данным следствия, в ночь на 6 сентября в подмосковный дом Памфиловой пробрался мужчина в маске. Она увидела его на террасе. Он ее несколько раз ударил электрошокером и скрылся. По факту возбудили уголовное дело о разбойном нападении.

Затем источники "Интерфакса" уточнили, что электрошокер у напавшего, судя по всему, не сработал, он им пользовался как дубинкой, а чиновница отбивалась стулом. Также они назвали ограбление главной версией нападения на дом.

Утром в пятницу Памфилова приняла участие в международной конференции "Цифровизация избирательного процесса". Комментировать случившееся она сначала не захотела и сказала только, что у нее "все нормально", и она это "переживет".

ЦИК Элла Памфилова Московская область МВД

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