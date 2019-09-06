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Памфилова не будет брать охрану после нападения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что не будет брать охрану после нападения на нее.

"Нет, я не буду. Я не вижу смысла. У меня никогда ее не было", - сказала Памфилова в пятницу журналистам.

Ранее 6 сентября глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил "Интерфаксу", что руководителю ЦИК нужно предоставить госохрану. По словам Федотова, в СПЧ "крайне обеспокоены" нападением на Памфилову.

О нападении на главу ЦИК сообщила пресс-служба МВД. По данным ведомства, в Подмосковье неизвестный мужчина проник в дом председателя Центризбиркома, ударил ее электрошокером несколько раз и скрылся. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое.

Сама Памфилова в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что у нее остались синяки и царапины после атаки. Глава ЦИК также подтвердила неофициальные сообщения о том, что она отбивалась стулом и обратила нападавшего в бегство.

Элла Памфилова ЦИК

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