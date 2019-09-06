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Путин поговорил с Памфиловой после нападения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом, и выразил надежду, что тот вскоре будет задержан.

"Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой. После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК".

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Нападение на Памфилову произошло в ночь на пятницу в ее доме в городском округе Истра Московской области. По факту случившегося в МВД было возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Как рассказала сама Памфилова, на нее напал длинный, худой и хорошо экипированный мужчина с электрошокером. По словам председателя ЦИК, она дала злоумышленнику отпор.

Днем стало известно, что председатель СКР Александр Бастрыкин подал в Генпрокуратуру ходатайство о передаче материалов расследования в центральный аппарат ведомства.

Расследование уголовного дела о нападении на Памфилову будет передано из следствия МВД в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), заявили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре.

Элла Памфилова Владимир Путин

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