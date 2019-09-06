Путин отказался от идеи привлечь военных к строительству космодрома Восточный

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Военных не будут привлекать к строительству космодрома Восточный, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию "Роскосмоса", что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

На этой неделе вице-премьер Юрий Борисов заявил о неудовлетворительных темпах строительства космодрома. "Я был в июле на Восточном и могу сказать, что темпы возведения объектов второй очереди нас по-прежнему не удовлетворяют. Должно быть привлечено гораздо больше и рабочих, и техники", - заявил вице-премьер.

По его словам, рассматривается вопрос привлечения к строительству публично-правовой строительной компании Минобороны. Вице-премьер отметил, что речь не идет о замене нынешнего подрядчика - компании "ПСО "Казань". "На Восточном очень много работы. Уверен, "Казани" там тоже будет, чем заняться", - добавил Борисов.

В настоящее время на Восточном завершено строительство объектов первой очереди для запуска ракет "Союз". Ведется строительство второй очереди, работы начались в конце апреля.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов поставил задачу достроить вторую очередь космодрома Восточный не позднее 2023 года. "Первоначальные сроки стояли - 2021 год, но не будем, так сказать, питать иллюзии, в 2021 году никто сегодня не способен построить. Безусловно, чехарда с выбором основного подрядчика, по сути дела, с пробуксовкой на старте этих работ, они привели объективно к тому, что сегодня, и это уже скорректировано, срок стоит за 2021 год, но не позднее 2023", - сказал вице-премьер.

В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Третьей очередью строительства должно стать создание стартового комплекса для ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") и перспективной ракеты сверхтяжелого класса "Енисей". "Роскосмос" позиционирует Восточный как первый гражданский российский космодром.