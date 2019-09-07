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Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился

Одиннадцать украинцев были помилованы Путиным перед возвращением в Киев

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Одиннадцать граждан Украины, осужденных в РФ за различные преступления, были переданы Киеву на основании указа президента о помиловании, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, президент Украины помиловал 16 человек.

Россия и Украина провели взаимное освобождение заключенных в формате "35 на 35" в субботу, 7 сентября. На Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в прошлом году.

Среди прибывших в Москву - журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.

Украина

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