В Петербурге кандидат в депутаты заявила, что ее ударили за видеосъемку на участке

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты МО Балканский в Петербурге Мария Новикова сообщила, что обратилась в полицию после того, как в воскресенье ее ударили на избирательном участке.

"Мужчина на избирательном участке применил ко мне физическую силу. Написала заявление в полицию. Сейчас его допрашивают", - написала она в твиттере.

В видеозаписи в той же социальной сети она пояснила, что ее ударили по руке "за видеосъемку", которую она производила. Участок, на котором произошел инцидент, находится в 212-й школе (Фрунзенский район Петербурга).

Новикова уточнила "Интерфаксу", что заявление отдала полицейскому на избирательном участке, непосредственно в отделе полиции она пока не была, но собирается.

В свою очередь в пресс-службе регионального главка МВД агентству сообщили, что на данный момент в полиции заявления кандидата в депутаты нет.

В воскресенье, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирают губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.