Суд в Петербурге оштрафовал двоих кандидатов от "Яблока" за незаконную агитацию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге к административной ответственности привлечены два кандидата в депутаты МО "Васильевский", которые в день выборов расклеивали листовки с призывами голосовать за себя, обоим назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в воскресенье, мировой судья признала кандидатов в депутаты МО "Васильевский" от партии "Яблоко" Станислава Диденко и Максима Левко виновными в проведении предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством (ст. 5.10 КоАП РФ).

"Правонарушители в воскресенье в 00.30, находясь у дома по 8-й линии Васильевского острова, клеили агитационную продукцию на водосточную трубу указанного дома - плакат формата А4", - говорится в сообщении судебной пресс-службы. Уточняется, что на плакатах была информация об этих кандидатах.

Ранее сообщалось, что в воскресенье суды северной столицы привлекли к административной ответственности четырёх нарушителей избирательного законодательства. Так, Георгий Камбуров признан виновным в распространении агитационных листовок в почтовых ящиках. Вадим Иванов, Орзан Тазаханлы и Осман Идрисов - в установке баннера с фотографиями кандидатов. Мужчины оштрафованы на 1 тысячу рублей.

Также суды Санкт-Петербурга ранее в воскресенье вынесли решения об отстранении от работы 14 членов участковых избирательных комиссий, которые во время выборов нарушили административное законодательство. Суды установили, что привлечённые к ответственности проводили фото- и видеосъемку у мест выдачи бюллетеней, пытались агитировать, брали интервью у избирателей на территории избирательного участка, а также заглядывали в кабинки для голосования.

Позже в судебной пресс-службе сообщили об отстранении Фрунзенским районным судом 15-го члена УИК, Сергея Туваева. Кроме того, этим судом зарегистрировано ещё 15 подобных исков.

В настоящий момент, по информации, пресс-службы судов города, в Петроградском районном суде рассматриваются иски об отстранении двоих членов УИК.