Google и Facebook предупредили о запрете на политическую рекламу в РФ 7-8 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил представителей Google, в том числе принадлежащего компании видеохостинга YouTube, а также Facebook (в том числе и принадлежащего этой компании приложения Instagram) о запрете распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре напомнили, что 8 сентября в РФ пройдет единый день голосования. Это единственный день в году, когда в России проходят региональные и федеральные выборы высших должностных лиц регионов, а также выборы в органы законодательной власти субъектов РФ, напомнили в ведомстве.

Российское законодательство запрещает вмешательство иностранных организаций в избирательные кампании в РФ, напомнили в Роскомнадзоре. Поэтому Google и Facebook и должны проследить за тем, чтобы на их площадках в указанные даты не размещалась политическая реклама.

"В случае непринятия указанных мер реагирования, Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела страны, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов, оставляя за собой право на адекватную реакцию", - резюмировали в Роскомнадзоре.

Федеральная служба также напомнила о так называемом "дне тишины" перед выборами. Предвыборная агитация проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в полночь по местному времени за одни сутки до дня голосования. Соответственно, проведение предвыборной агитации в день голосования (8 сентября) и в "День тишины" (7 сентября) запрещено, пояснили в Роскомнадзоре.

В единый день голосования в России состоятся прямые выборы губернаторов 16 регионов. Также в трех субъектах РФ пройдут выборы депутатов региональных парламентов. В частности, на 8 сентября назначены выборы депутатов Мосгордумы.