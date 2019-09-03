Жаров заявил, что Google не выплатила штраф за отказ фильтровать трафик

Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Google еще не оплатила штраф за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации, срок выплаты истекает 30 сентября, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф, пока еще нет", - сказал Жаров во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

Он отметил, что уровень фильтрации выдачи компанией Google запрещенной информации остался на уровне около 70%.

Отвечая на вопрос о намерениях Google исполнять законодательство о фильтрации в полном объеме, Жаров отметил, что ведомство "находится в процессе административного производства, некорректно, пока процесс не завершился, вступать в какие-либо переговоры".

Кроме того, глава Роскомнадзора заявил, что ведомство пока не определилось с мерами по отношению к владельцам VPN-сервисов, отказавшихся подключаться к государственной информационной системе (ФГИС) и ограничивать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам. "Я уже говорил по этому поводу, мы временем не ограничены, поэтому пока никаких решений принимать не будем, как примем - сразу вам сообщим", - заверил Жаров.

В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик. Этот штраф за отказ фильтровать контент стал для Google уже вторым в России - в прошлом декабре компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей. После этого в феврале Google удалил более 70% ссылок из своей поисковой выдачи.