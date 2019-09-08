СПЧ не выявил значительных нарушений на выборах в регионах России

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах России, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.

Как отмечается на сайте совета, выводы группы сделаны по итогам работы членов СПЧ на избирательных участках в Москве, Санкт-Петербурге, Липецкой, Оренбургской, Тульской, Новосибирской областях, Калмыкии и Карачаево-Черкессии.

По итогам наблюдения правозащитники подготовят доклад президенту России, добавили в СПЧ.