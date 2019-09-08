Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Серьезных нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования в России, пока нет, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на пресс-конференции в воскресенье.

"Пока мы серьезных нарушений, которые бы ставили под сомнение волеизъявление избирателей, не зафиксировали. По крайней мере, мы пока ничего не знаем о таких случаях", - сказала она.

Памфилова также сообщила, что у ЦИК на данный момент нет данных о том, что на каком-либо избирательном участке в России голосование признано недействительным. Однако ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин заявил, что итоги голосования на одном участке в Подмосковье признаны недействительными из-за поступивших заявлений о вбросе бюллетеней.

"Информации об удалении наблюдателей к настоящему времени нет, она отсутствует, за исключением нескольких случаев в Санкт-Петербурге, информация о которых проверяется", - сказала Памфилова.

По ее словам, изначально на выборы заявились 160 тысяч наблюдателей, направленных на избирательные участки партиями, кандидатами, общественными палатами, но назвать их точное число ЦИК сможет только завтра утром.

По словам главы ЦИК, средняя явка на выборах в России по состоянию на 18:00 составила 33,75%, однако эта цифра еще будет меняться по мере рассмотрения новых протоколов. Также Памфилова заявила, что в Москве самые активные и ответственные избиратели приняли участие в голосовании на цифровых и электронных участках.

"На цифровых участках в выборах приняло участие... О, какая явочка-то! - 68,2% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Ну, вот, что значит мотивированные своей гражданской ответственностью и активностью избиратель, который и потрудился, будучи в местах отдаленных от места проживания, написать заявление, зарегистрироваться на цифровом участке и проголосовать", - отметила она.

Кроме того, по данным главы ЦИК, в электронном (дистанционном) голосовании в трех столичных округах приняли участие 92,3% из заявленных избирателей - более 11 тысяч человек.

"Хочу им всем сказать большое спасибо, что они рискнули, потому что страсти кипели вокруг этого, негатива много. Огромное спасибо, что помогли нам провести этот эксперимент и понять, есть у него будущее или нет. По крайне мере, проанализируем и поймем", - сказала Памфилова.

8 сентября в России прошел единый день голосования. По четырем одномандатным округам прошли довыборы депутатов Госдумы, в 16 регионах выбирали глав субъектов РФ. В 13 регионах, в том числе в Москве, прошли выборы депутатов законодательных собраний. Кроме того, в трех административных центрах субъектов федерации выбирали мэров.