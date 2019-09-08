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ЦИК получил только 2 обращения о фальсификации итогов выборов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В информационно-справочный центр Центризбиркома к вечеру единого дня голосования в воскресенье поступило 1828 обращения, из них только два касаются фальсификации итогов выборов.

Cогласно данным, представленным секретарем комиссии Майей Гришиной, 142 обращения связаны с "недостатками", например, касаются недостатков информационного обеспечения выборов или "воспрепятствования реализации активного избирательного права".

По словам Гришиной, "большинство сообщений, касающихся "недостатков" - это вопросы регистрации".

"Люди обращаются, в основном, в связи с тем, что не нашли себя в списках избирателей. Обращают на себя внимание сообщения о том, что люди хотят проголосовать, не имея активного избирательного права. Например, граждане хотят голосовать по временной регистрации, хотя закон говорит, что надо - по постоянной", - пояснила секретарь ЦИК.

В воскресенье, 7 сентября, в России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Центризбирком ЦИК

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