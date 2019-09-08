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В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах
Единый день голосования в Новосибирске
Фото: Ростислав Нетисов/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В МВД в воскресенье поступило более трехсот сообщений о нарушениях на выборах, сообщил на брифинге в ЦИК России генерал-полковник полиции, первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"По состоянию на 17 часов по московскому времени с момента начала голосования по всей стране в органы внутренних дел поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей", - сказал он.

Горовой заявил, что все они зарегистрированы в установленном законом порядке.

Он отметил, что две трети из них не относятся к компетенции внутренних дел. Как добавил Горовой, одна треть этих обращений, по предварительной проверке, не подтвердились.

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Обращения, которые подтвердились, в большей степени затрагивают нарушения прав наблюдателей и проведения агитации в день выборов, уточнил генерал-полковник.

По словам представителя МВД, обращения, которые не относятся к компетенции ведомства, в ближайшее время будут переданы в соответствующие ведомства.

Горовой заявил, что конкретно эти нарушения не повлияют на конечные итоги голосования на конкретной участковой избирательной комиссии.

В воскресенье в России проходит Единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.

Россия МВД

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