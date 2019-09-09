Глава "Единой России" выразил удовлетворение итогами единого дня голосования

По его результатам партия будет решать вопрос о "конструкции" на выборах в Госдуму в 2021 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В "Единой России" довольны результатами единого дня голосования, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак журналистам в воскресенье в штабе "Единой России".

"Мы удовлетворены результатами, получаем большинство везде" - сказал он, отметив, что партия восстановила свои позиции в нескольких регионах, "где по итогам прошлого избирательного цикла "Единая Россия" показала не самые лучшие результаты".

Турчак также выразил мнение, что выставление на выборы кандидатов от "Единой России" приводит к увеличению результата, чему свидетельством являются итоги прошедших 8 сентября в России выборов.

"Разговоры о том, что надо уходить, уменьшать списочное представительство на выборах, или вообще уходить, скрываться от партийного бренда, это разговоры ни о чем", - добавил он, отметив, что "эти выборы подтвердили, где партия формировала список, мы получаем лучший результат".

По его словам, это дает ответ на вопрос что "будет дальше с конструкцией 2021 года (выборы в Госдуму в 2021 году - ИФ) - менять ли пропорцию" (кандидатов от партии и кандидатов от одномандатных округов - ИФ) и имеет ли смысл уменьшать количество мест по партспискам до 25%.

При этом ранее стало известно, что после обработки 80,53% голосов большинство в парламенте Хабаровского края достается ЛДПР - 55,94%, в то время как "Единая Россия" там идет только третьей с 13,42% голосов.