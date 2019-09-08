Большинство в парламенте Хабаровского края достается ЛДПР после обработки 80% голосов

"Единая Россия" идет третьей с 13,42% голосов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЛДПР лидирует на выборах в депутаты Законодательного собрания Хабаровского края после обработки 80,53% голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ЛДПР набирает 55,94%, КПРФ - 16,71%, "Единой России" достается 13,42%, "Справедливой России" - 3,56%, "Коммунистам России" - 3,42%, партия "Родина" получает 1,72%, "Партия Роста" - 1,55%.

В воскресенье в Хабаровском крае прошло голосование на выборах в думу седьмого созыва, которая состоит из 36 депутатов. 12 из них избирается по партийным спискам, 24 - по одномандатным округам.

Наряду с выборами в краевой парламент жители нескольких районов в воскресенье выбирали депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Предварительные данные также пока говорят о том, что лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.