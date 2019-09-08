Поиск

Большинство в парламенте Хабаровского края достается ЛДПР после обработки 80% голосов

"Единая Россия" идет третьей с 13,42% голосов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЛДПР лидирует на выборах в депутаты Законодательного собрания Хабаровского края после обработки 80,53% голосов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", ЛДПР набирает 55,94%, КПРФ - 16,71%, "Единой России" достается 13,42%, "Справедливой России" - 3,56%, "Коммунистам России" - 3,42%, партия "Родина" получает 1,72%, "Партия Роста" - 1,55%.

В воскресенье в Хабаровском крае прошло голосование на выборах в думу седьмого созыва, которая состоит из 36 депутатов. 12 из них избирается по партийным спискам, 24 - по одномандатным округам.

Наряду с выборами в краевой парламент жители нескольких районов в воскресенье выбирали депутата Государственной думы РФ по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Предварительные данные также пока говорят о том, что лидирует кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.

ЛДПР КПРФ Единая Россия Справедливая Россия Коммунисты России Родина Партия Роста Хабаровский край

Новости по теме

Новости

Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах в РФ

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

Беглов вышел в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Беглов вышел в лидеры на выборах губернатора Петербурга

Хабиров вышел в лидеры на выборах главы Башкирии

Ивану Голунову вручили премию "Камертон" имени Анны Политковской

Памфилова обвинила "Голос" в фальсификации жалоб на нарушения

Памфилова обвинила "Голос" в фальсификации жалоб на нарушения

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В полицию поступило 315 заявлений о происшествиях или преступлениях на выборах

В Татарстане несколько человек доставили в полицию по подозрению во вбросах бюллетеней

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Роскомнадзор нашел политическую рекламу в Google в ходе выборов в РФ

Врио губернатора Забайкалья Осипов выбился в лидеры на выборах главы региона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');