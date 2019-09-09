Кандидаты от оппозиции вышли в лидеры в 19 из 45 округов на выборах в Мосгордуму

Оппозиция может получить более трети мест в столичном парламенте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Представители партий КПРФ, "Справедливая Россия" и "Яблоко", по предварительным данным, лидируют в 19 избирательных округах из 45 на выборах депутатов Мосгордумы.

По данным обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, "Справедливой России" - в четырёх, "Яблока" - в трёх округах.

В других округах побеждают самовыдвиженцы. При этом представители "Единой России" в этот раз шли на выборы как самовыдвиженцы.

Таким образом, оппозиция может занять более трети мест в столичном парламенте.

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили "Интерфаксу", что "итоговая картина результатов подсчета голосов может поменяться".

На прошлых выборах в Мосгордуму в 2014 году в думу избрались пять представителей КПРФ, по одному - от ЛДПР и "Родины". Остальные победители - кандидаты от "Единой России" и представители провластного объединения "Моя Москва".

Как стало известно ранее, председатель столичного отделения партии "Единая Россия", депутат Мосгордумы Андрей Метельский проигрывает в 15-м округе на выборах в Московскую городскую думу коммунисту Сергею Севостьянову. Лидер московских единоросов, ставший героем расследования ФБК, участвует в выборах как самовыдвиженец.