Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода избирательных участков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты Волгоградской областной думы скончался после посещения избирательных участков в воскресенье, сообщил журналистам секретарь региональной избирательной комиссии Анатолий Ярылкин.

"Сегодня произошел несчастный случай. В Краснооктябрьском районе Волгограда один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы, выдвинутый избирательным объединением, скончался после планового обхода избирательных участков. Обстоятельства случившегося уточняются. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким", - сказал он.

В пресс-службе облизбиркома "Интерфаксу" уточнили, что скончался кандидат от КПРФ Вадим Чистяков.

"Чистяков умер в магазине по пути домой после того, как вышел из избирательного участка, - сказал собеседник агентства. - На избирательных участках смертей не зарегистрировано".

По информации регионального комитета здравоохранения, сообщение о том, что человеку стало плохо в магазине по улице Менделеева, 15, поступило в 9:56. Как отметили в ведомстве, скорая помощь прибыла по адресу в 10:04. Реанимационные мероприятия результата не дали, смерть наступила в присутствии врачей.

В воскресенье в России проходит Единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.