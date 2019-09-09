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ЦИК призвал не торопиться с подведением итогов выборов губернатора Петербурга

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова призвала коллег из Санкт-Петербурга не торопиться подводить итоги выборов губернатора Северной столицы, пока не будут рассмотрены все жалобы и обращения.

"Особенно хочу предупредить Санкт-Петербург: не дай бог, если вы сегодня будете подводить итоги, с учетом того, что у нас уже есть определенные жалобы... И, если вы подведете итоги голосования, в том числе и по выборам губернатора, пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся если надо. Вы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности, что со всем разобрались. Никакой тени сомнений быть не должно", - сказала Панфилова во время пресс-конференции в понедельник, 9 сентября.

Она напомнила главе регионального ЦИК Виктору Миненко о том, что он должен взять под личный контроль разбор всех нарушений, которые были зафиксированы на избирательных участках.

"Предупреждаю, во-первых, разберитесь, ночью мне приходилось опять разбираться со всеми безобразиями на муниципальных выборах, надеюсь, как вы мне и обещали, ситуацию взяли под контроль, когда там безобразничали на ряде участков, выгоняли членов комиссии, вываливали бюллетени непонятно куда, мы вас позже заслушаем отдельно", - добавила Памфилова.

Кроме того, сообщила Памфилова, ЦИК РФ проведет проверку в связи с тем, что в Петербурге с 12 избирательных участков по решению суда были удалены 17 наблюдателей. По ее словам, в данном случае "есть над чем поразмышлять, подумать" и разобраться, "что же произошло на самом деле".

Ранее 9 сентября стало известно, что врио главы Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах после обработки 90,11% протоколов участковых избирательных комиссий.

8 сентября, в Единый день голосования в России, в Северной столице выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Элла Памфилова ЦИК Санкт-Петербург

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