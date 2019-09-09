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Медведев счел внушительной победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал победу действующего главы Северной столицы Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга "внушительным устойчивым результатом".

Такое заявление глава правительства сделал в ходе визита в региональное отделение "Единой России", где в настоящий момент также находится Беглов. Медведев также считает, что результаты, которые Беглов показал на выборах в Петербурге, были ожидаемы.

По данным на 12:00 по Москве в понедельник, 9 сентября, врио губернатора Санкт-Петербурга Беглов лидировал на выборах главы региона, набрав 64,47% голосов. На тот момент были обработаны 98,93% протоколов.

Ранее в понедельник глава ЦИК РФ Элла Памфилова посоветовала коллегам из Санкт-Петербурга не торопиться подводить итоги выборов губернатора Северной столицы, пока не будут рассмотрены все жалобы и обращения.

8 сентября, в Единый день голосования в России, в Северной столице прошли выборы губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Дмитрий Медведев Александр Беглов Петербург Единая Россия

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