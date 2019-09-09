Беглов сохранил лидерство на выборах главы Петербурга после подсчета 90% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки 90,11% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома (ЦИК).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из информационного центра ЦИК, в настоящее время Беглов набирает 64,56%.

Второй идет Надежда Тихонова из "Справедливой России" - 16,88%, третьим - выдвигающийся от "Гражданской платформы" Михаил Амосов с 15,92% голосов.

8 сентября, в Единый день голосования в России, петербуржцы выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.