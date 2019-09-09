Эсеры и "Яблоко" потребовали ввести итоги голосования в Петербурге в систему "Выборы"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Петербургские отделения партий "Справедливая Россия" и "Яблоко" потребовали немедленно ввести в государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" итоги голосования за муниципальных депутатов для предотвращения фальсификаций.

Совместное заявление сделали глава петербургского отделения партии "Яблоко" Екатерина Кузнецова и председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина. Текст поступил в редакцию "Интерфакса" в понедельник.

"Во многих муниципальных образованиях Петербурга избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) до настоящего часа отказываются вводить данные об итогах голосования на муниципальных выборах в систему ГАС "Выборы" под предлогом технических проблем. По странному совпадению это происходит именно на тех участках, где побеждают оппозиционные кандидаты", - говорится в заявлении.

Представители партий выражают сомнение в сохранности и подлинности избирательных бюллетеней, которые с вечера воскресенья "хранятся в районных администрациях, где временно расположились ИКМО".

"Практика показывает, что многочасовой перерыв между временем закрытия участков и временем публикации результатов голосования в ГАС "Выборы" означает подготовку к будущим фальсификациям итогов выборов. Мы требуем немедленно осуществить ввод данных по результатам голосования на муниципальных выборах на всех избирательных участках Санкт-Петербурга в систему ГАС "Выборы" и заявляем, что дальнейшее промедление - явный признак готовящейся масштабной фальсификации", - подчеркивают авторы заявления.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к руководству ЦИК РФ и Горизбиркома в связи с "жалобами на грубые нарушения принципа непрерывности подсчета голосов и подведения итогов голосования (в частности, избирательными комиссиями на территории Центрального района)" на муниципальных выборах, сообщила в понедельник пресс-служба омбудсмена.

Уполномоченный также отмечает, что в ходе наблюдения в день голосования были выявлены нарушения, требующие дополнительной проверки и правовой оценки со стороны ЦИК, избиркома города и правоохранительных органов.