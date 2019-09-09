В конце сентября в Гааге начнется процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа к России

Юристы от России представят суду информацию о противоправных действиях этих бизнесменов

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В конце сентября апелляционный суд Гааги начнет слушания по ходатайству бывших мажоритарных владельцев ЮКОСа. Они требуют отменить решение окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение о выплате им $50 млрд компенсации от государства. Об этом сообщил Андрей Кондаков - глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в этой тяжбе. Он назвал предстоящие слушания заключительными.

Слушания пройдут 23,24 и 30 сентября.

К этому процессу представляющие Россию юристы собрали новые доказательства противоправных действий бывших владельцев компании, в том числе сговора и подкупа при приватизации ЮКОСа, и "массированного" ухода от уплаты налогов, вывода активов компании за рубеж и отмывания нелегальных доходов, добавил он.

Также он пообещал "наглядно" продемонстрировать "факты злоупотребления бывшими владельцами "ЮКОСа" международными механизмами правосудия".

"Последние включали в себя предоставление заведомо недостоверных сведений составу арбитров о методах получения контроля над активами "ЮКОСа" и о его конечных бенефициарах, создание за рубежом сети подставных компаний для перевода внутреннего спора между российской компанией и компетентными налоговыми органами в разряд международного, неправомерное использование механизмов Договора к Энергетической Хартии, применимых лишь для защиты добросовестных иностранных инвесторов, каковыми компании-пустышки, контролируемые юкосовскими олигархами, никогда не являлись", - сказал Кондаков.\

Он выразил надежду, что апелляционный суд Гааги "примет указанные обстоятельства во внимание, поддержит решение предыдущей инстанции об отмене арбитражных решений и поставит наконец точку в этом затянувшемся разбирательстве".

Разбирательство по "ЮКОСу" он назвал беспрецедентным для международного инвестиционного арбитража.

История тяжбы

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров НК "ЮКОС" и обязал Россию выплатить им $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. По мнению суда. государство в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены. Иски подавали дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% ЮКОСа, а также пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd.

В том же месяце Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 млрд евро, а также 300 тысяч евро возмещения судебных издержек.

В ноябре 2014 года Россия оспорила арбитражные решения в окружном суде Гааги. 20 апреля 2016 года этот суд удовлетворил иск России.

"Дела ЮКОСа"

В отношении бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в России было возбуждено три дела. По первому делу его задержали в 2003 году и два года спустя приговорили к девяти годам колонии за мошенничество и неуплату налогов. В 2010 году его приговорили к 14 годам лишения свободы по "второму делу ЮКОСа" - о хищении у компании нефти.

Летом 2019 года в Генпрокуратуре начали говорить о "третьем деле ЮКОСа". Дело было возбуждено по факту хищения нефти бывшими акционерами и менеджерами компании и по фактам отмывания денег, полученных с продажи этой нефти. Его объединили с делом, по которому Ходорковского обвинили в отмывании акций, которые он с подельниками похитил у государства с 1995 по 2003 год, и денег этой компании.

"В девяностые Ходорковский, совместно с группой лиц, обманул государство на аукционе, присвоил себе контрольный пакет компании ЮКОС, то есть более 57% акций, а затем через подконтрольные фирмы оформили эти активы на несколько иностранных фирм. Будучи мажоритарными акционерами, Ходорковский с членами этой группы организовал, в том числе и похищение нефти, которая добывалась дочерними предприятиями", - говорил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. По его словам, вырученные деньги "аккумулировались Ходорковским в США, Великобритании и Нидерландах".